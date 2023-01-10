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Морпіхи з "Рапіри" знищили тиловий пункт росіян у Донецькій області (відео)

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Вівторок 10 січня 2023 12:44
Морпіхи з "Рапіри" знищили тиловий пункт росіян у Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: морпіхи з "Рапіри" знищили тиловий пункт росіян у Донецькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Морські піхотинці знищили тиловий пункт російських окупантів у Донецькій області за допомогою протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Повідомляється, що аеророзвідка виявила сховище, де загарбники зберігають матеріально-технічні засоби.

"Точним влучанням з "Рапіри" протитанкісти 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського уразили визначену ціль", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ показала відео знищення росіян снайперським вогнем - загарбники опинилися під прицілом у той час, коли відволіклися на кролів.

Окрім того, прикордонники показали, як нищать ворогів у Донецькій області за допомогою 120-мм мінометів.

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