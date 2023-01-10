Морпехи из "Рапиры" уничтожили тыловой пункт россиян в Донецкой области (видео)

Морские пехотинцы уничтожили тыловой пункт российских оккупантов в Донецкой области с помощью противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

Сообщается, что аэроразведка обнаружила хранилище, где захватчики хранят материально-технические средства.

"Точным попаданием из "Рапиры" противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили определенную цель", - сказано в сообщении.

Напомним, СБУ показала видео уничтожение россиян снайперским огнем - захватчики оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Кроме того, пограничники показали, как уничтожают врагов в Донецкой области с помощью 120-мм минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.