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"Виманили кролі". СБУ показала, як снайперський вогонь знищує окупантів (відео)

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Київ, Неділя 08 січня 2023 10:11
"Виманили кролі". СБУ показала, як снайперський вогонь знищує окупантів (відео) Фото: СБУ показала, як снайперський вогонь знищує окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки показала відео знищення окупантів снайперським вогнем. Росіяни опинилися під прицілом в той час, коли відволіклися на кролів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Вказано, що українські снайпери ліквідували під час відпрацювання по ворогу двох російських вояк.

"Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО "А" СБУ: двох окупантів було знищено. Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат!" - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, нещодавно українські снайпери показали як знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

Як повідомлялось, українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять понад 111 тисяч військових вбитими.

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