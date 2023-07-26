Морпіхи за добу "приземлили" понад 40 російських квадрокоптерів

Українські морські піхотинці за минулу добу знищили 41 російський безпілотник типу Квадро та 2 дрони "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування морської піхоти ВМС ЗСУ .

Повідомляється, що за минулу добу морські піхотинці з 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського знищили двох окупантів.

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 13 росіян та три бойові машини десанту.

До того ж, особовий склад 38 окремої бригади морської піхоти знищив чотирьох окупантів, танк та ударний вертоліт Ка-52.

Воїни-артилеристи 406 ОАБР ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили 8 російських військових.

Втрати Росії у війні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні майже 4 тисячі безпілотників.

При цьому зауважимо, що росіяни вже почали застосовувати для ударів по Україні іранські "Шахеди", які зібрані на території РФ.

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