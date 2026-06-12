Морпіх чи досвідчений політик? Хто замінить Джона Гілі у міноборони Британії

Джон Гілі мав репутацію найнадійнішого союзника прем'єра і ніколи не створював проблем публічно. Чиновник успішно керував відомством у часи міжнародного хаосу та забезпечив стабільну підтримку України у війні проти Росії. Також міністр координував дії Британії під час загострення конфлікту США та Ірану.

Однак гроші стали каменем спотикання: Гілі розкритикував Міністерство фінансів ті пішов з посади. Тепер Кіру Стармеру потрібно знайти людину, яка зможе збалансувати інтереси армії та бюджету.

Хто може замінити Джона Гілі на посаді

Зараз обговорюють чотири основні кандидатури. Кожен має свої переваги та ризики.

Ел Карнс: головний претендент та "людина дії". Він - нинішній міністр збройних сил з вражаючою біографією Колишній морський піхотинець, п'ять ротацій в Афганістані, нагороджений Військовим хрестом за хоробрість.

Минулого року він піднявся на Еверест, щоб зібрати понад 1 мільйон фунтів стерлінгів для ветеранів.

Карнс дуже популярний серед депутатів-лейбористів, але теж висловив сумніви щодо поточного плану інвестицій в оборону.

Після відставки Гілі він написав у X: "Гілі надав цій країні серйозну послугу у серйозний час".

Карнс додав, що загрози нікуди не зникли і вважає, що армія заслуговує на відомство, яке відповідає серйозності. На його думку, нинішній фінансовий план "не відповідає своєму призначенню", що, на думку видання, може зашкодити йому отримати посаду Гілі.

Ел Карнс, Люк Поллард та Дуглас Александер - претенденти на посаду Гілі (фото: Getty Images)

У списку є ще три впливові фігури:

Дуглас Александер: міністр Шотландії. Дуже досвідчений політик, який вже працював у кабінеті міністрів за часів минулого уряду лейбористів. Його вважають надійним та передбачуваним партнером.

Люк Поллард: син підводника Королівського флоту. Зараз він відповідає за оборонну промисловість та готовність військ. Поллард глибоко розуміє внутрішні проблеми відомства. Це допоможе заспокоїти військових у неспокійний час.

Гайди Александер: відома стрімкою кар'єрою. Вона лише у 2024 році повернулася до парламенту і вже працює в кабінеті міністрів. Раніше посадовиця була заступницею мера Лондона. Гайді вважають надзвичайно здібною і, що важливо для Стармера, вона залишається йому вірною.

Вибір нового міністра покаже справжній рівень підтримки прем'єра серед депутатів, зазначається у статті Це також визначить, яким буде майбутній курс Британії у сфері безпеки та витрат на озброєння.