Британія та ЄС створять для України аналог Patriot

Велика Британія разом з іншими країнами ЄС допоможе Києву створити альтернативу системі протиповітряної оборони Patriot, щоб зменшити залежність України від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegrahf.

Видання пише, що Москва користується нестачею в України ракет до систем ППО Patriot та посилює ракетно-дронові атаки, цілеспрямовані на українські міста.

Водночас президент Володимир Зеленський звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням збільшити поставки ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot, яких бракувало з початку війни США проти Ірану.

Саме через нестачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Зеленський запропонував створити європейську альтернативу американській системі ЗРК Patriot.

Після переговорів із британським прем'єром Кіром Стармером президент України заявив, що Франція, Німеччина та Лондон допоможуть з протибалістичними можливостями.

Тоді Зеленський висловив сподівання, що Україні та союзникам вдасться розробити європейську альтернативу Patriot, яма також потрібна Великій Британії.

Він також поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб переконати Альянс відігравати координуючу роль у розвитку альтернативи.

Українські джерела повідомили The Telegraph, що план Києва полягає в тому, щоб власна оборонна промисловість виробляла ракети-перехоплювачі для європейської системи.

Вони будуть поєднані з радаром, системами стеження та наведення, розробленими європейськими фірмами.

"Роль України полягає у виробництві протибалістичних ракет-перехоплювачів, і ми вже проводимо їх випробування", - сказало джерело, обізнане з планами коаліції.

Відомо, що у своїй координаційній ролі НАТО скликало зустрічі з лідерами промисловості, радниками з національної безпеки з країн-членів альянсу та іншими посадовцями з питань планування.

Незрозуміло, скільки часу знадобиться для створення операційної системи, здатної зрівнятися за швидкістю перехоплення з ракетами Pac-3 системи Patriot.