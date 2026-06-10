Британія та ЄС створять для України аналог Patriot
Велика Британія разом з іншими країнами ЄС допоможе Києву створити альтернативу системі протиповітряної оборони Patriot, щоб зменшити залежність України від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegrahf.
Видання пише, що Москва користується нестачею в України ракет до систем ППО Patriot та посилює ракетно-дронові атаки, цілеспрямовані на українські міста.
Водночас президент Володимир Зеленський звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням збільшити поставки ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot, яких бракувало з початку війни США проти Ірану.
Саме через нестачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Зеленський запропонував створити європейську альтернативу американській системі ЗРК Patriot.
Після переговорів із британським прем'єром Кіром Стармером президент України заявив, що Франція, Німеччина та Лондон допоможуть з протибалістичними можливостями.
Тоді Зеленський висловив сподівання, що Україні та союзникам вдасться розробити європейську альтернативу Patriot, яма також потрібна Великій Британії.
Він також поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб переконати Альянс відігравати координуючу роль у розвитку альтернативи.
Українські джерела повідомили The Telegraph, що план Києва полягає в тому, щоб власна оборонна промисловість виробляла ракети-перехоплювачі для європейської системи.
Вони будуть поєднані з радаром, системами стеження та наведення, розробленими європейськими фірмами.
"Роль України полягає у виробництві протибалістичних ракет-перехоплювачів, і ми вже проводимо їх випробування", - сказало джерело, обізнане з планами коаліції.
Відомо, що у своїй координаційній ролі НАТО скликало зустрічі з лідерами промисловості, радниками з національної безпеки з країн-членів альянсу та іншими посадовцями з питань планування.
Незрозуміло, скільки часу знадобиться для створення операційної системи, здатної зрівнятися за швидкістю перехоплення з ракетами Pac-3 системи Patriot.
Нагадаємо, Україна у 2025 році домовилась із виробництвом у США про системи ППО Patriot та ракети до них, однак отримати їх раніше 2030 року можна лише за однієї умови.