Морозы ночью до -3 и дожди на севере и востоке: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет прохладной в большей части стране, ожидается дождь и морозы ночью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня без осадков, днем будет +9+13, а ночью от -1 до -3 градусов. При этом в Закарпатской области температура будет выше - от +15 до +17 днем и до +3 градусов в темное время суток.

На севере и в центральных областях днем будет от +9 до +12 тепла, а ночью возможен мороз до -3. При этом в Сумской и Черниговской области ожидаются дожди.

В восточных и южных областях температура будет от +10 до +13 тепла, а ночью будет теплее, чем в остальных регионах - от +3 до +5 градусов. В Харьковской и Луганской области ожидается дождь.

Скорость ветра по всей Украине составит от 7 до 12 метров в секунду.

Фото: погода в Украине на 21 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит от +9 до +12 градусов, а ночью в области ожидается мороз до -3 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 20 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений. Температура воздуха побила несколько рекордов с начала наблюдений.

Также РБК-Украина писало, что накануне зафиксировали пылевую бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления ученые называют сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а также отсутствие достаточного количества осадков для данной поры года.