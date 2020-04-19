Мороз ночью и дожди на юге и севере: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Украине сегодня похолодает, ночью ожидается мороз

Погода в Украине в воскресенье, 19 апреля, будет прохладной, ночью ожидается мороз, а также дожди на юге и севере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, днем будет +10+12, а ночью от 0 до -2 мороза. На Закарпатье температура будет значительно выше - от +15 до +17 днем и до +3 градусов ночью.

На севере и в центральных областях днем будет +10+14, а ночью до -2 мороза. При этом в Сумской, Черниговской и Киевской области ожидается дождь днем.

В восточных и южных областях температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 тепла, а ночью от -1 до +6 градусов. В Одесской и Николаевской области ожидается дождь.

Скорость ветра по всей Украине составит от 5 до 10 метров в секунду.

Фото: погода в Украине на 19 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит от +10 до +13 тепла, а ночью в некоторых районах может упасть до -2 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 19 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений. Температура воздуха побила несколько рекордов с начала наблюдений.

Также РБК-Украина писало, что накануне зафиксировали пылевую бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления ученые называют сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а также отсутствие достаточного количества осадков для данной поры года.