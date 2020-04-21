Морози вночі до -3 і дощі на півночі і сході: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у вівторок, 21 квітня, буде прохолодною в більшій частині країні, очікується дощ і морози вночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в усіх областях

У західних областях сьогодні без опадів, вдень буде +9 +13, а вночі від -1 до -3 градусів. При цьому в Закарпатській області температура буде вище - від +15 до +17 вдень і до +3 градусів в темний час доби.

На півночі та в центральних областях вдень буде від +9 до +12 тепла, а вночі можливий мороз до -3. При цьому в Сумській і Чернігівській області очікуються дощі.

У східних і південних областях температура буде від +10 до +13 тепла, а вночі буде тепліше, ніж в інших регіонах - від +3 до +5 градусів. У Харківській і Луганській області очікується дощ.

Швидкість вітру по всій Україні складе від 7 до 12 метрів в секунду.

Фото: погода в Україні на 21 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві та області

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе від +9 до +12 градусів, а вночі в області очікується мороз до -3 градусів.

Фото: погода в Київській області на 20 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень. Температура повітря побила декілька рекордів з початку спостережень.

Крім цього, напередодні зафіксували пилову бурю в декількох регіонах України. Причиною такого кліматичного явища вчені називають сильний вітер і низький рівень ґрунтових вод через безсніжну зиму, а також відсутність достатньої кількості опадів для даної пори року.