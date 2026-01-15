Морозна п'ятниця в Україні: де завтра буде найхолодніше і піде сніг

Погода в Україні впродовж п'ятниці, 16 січня, очікується морозна. У деяких областях вночі та вдень імовірний сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ синоптичної ситуації на наступну добу, морози в Україні не відступають.
"16 січня в більшості областей знову морозну без опадів погоду творитиме область високого тиску", - розповіли українцям.
При цьому на сході та південному сході країни "відчуватиметься вплив дещо теплішого вологого повітря з Чорного моря".
Отже, саме там ймовірні опади:
Вітер завтра переважатиме північно-східний (лише на заході країни - південно-східний), зі швидкістю 7-12 м/с.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода завтра у більшості областей буде хмарною, з проясненнями. Без опадів (крім сходу та південного сходу).
На дорогах - місцями ожеледиця.
Найнижча температура повітря вночі очікується у північних і Вінницькій областях - місцями до 20-23 градусів морозу.
Тим часом в середньому по Україні в нічні години прогнозують 13-18 градусів нижче нуля.
Відносно тепліше буде на Прикарпатті, півдні та південному сході країни, де температура вночі може опуститись до 8-13 градусів морозу.
Найменший мороз прогнозують при цьому на Закарпатті - від 1 до 6 градусів нижче нуля.
Температура повітря вдень 16 січня очікується така:
По території міста Києва та Київської області, згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода очікується також хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
З огляду на синоптичну ситуацію, дерматолог мережі медичних центрів "Лікую" Наталія Дениско розповіла у коментарі для РБК-Україна, що краще для рук взимку - рукавиці чи рукавички.
Так, "з дерматологічної точки зору", за її словами, рукавиці (де всі пальчики - разом) "є кращим вибором".
"Оскільки в них якісніше утримується тепло і відповідно зменшується ризик переохолодження й обмороження", - пояснила експерт.
Тим часом рукавички (з окремими пальцями) більш доречні, на її думку:
Нагадаємо, раніше начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан повідомила, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Читайте також, хто несе відповідальність за неприбраний сніг і лід на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, біля приватних ділянок чи будівель, та як правильно діяти у разі травмування через неналежне утримання тієї чи іншої локації взимку.