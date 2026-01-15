Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снег

Погода в Украине в течение пятницы, 16 января, ожидается морозная. В некоторых областях ночью и днем вероятен снег.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ синоптической ситуации на следующие сутки, морозы в Украине не отступают.
"16 января в большинстве областей снова морозную без осадков погоду будет творить область высокого давления", - рассказали украинцам.
При этом на востоке и юго-востоке страны "будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря".
Следовательно, именно там вероятны осадки:
Ветер завтра будет преобладать северо-восточный (только на западе страны - юго-восточный), со скоростью 7-12 м/с.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода завтра в большинстве областей будет облачной, с прояснениями. Без осадков (кроме востока и юго-востока).
На дорогах - местами гололедица.
Самая низкая температура воздуха ночью ожидается в северных и Винницкой областях - местами до 20-23 градусов мороза.
Между тем в среднем по Украине в ночные часы прогнозируют 13-18 градусов ниже нуля.
Относительно теплее будет на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны, где температура ночью может опуститься до 8-13 градусов мороза.
Наименьший мороз прогнозируют при этом на Закарпатье - от 1 до 6 градусов ниже нуля.
Температура воздуха днем 16 января ожидается такая:
По территории города Киева и Киевской области, согласно прогнозу УкрГМЦ, погода ожидается также облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Учитывая синоптическую ситуацию, дерматолог сети медицинских центров "Лікую" Наталья Дениско рассказала в комментарии для РБК-Украина, что лучше для рук зимой - рукавицы или перчатки.
Так, "с дерматологической точки зрения", по ее словам, рукавицы (где все пальчики - вместе) "являются лучшим выбором".
"Поскольку в них качественнее удерживается тепло и соответственно уменьшается риск переохлаждения и обморожения", - объяснила эксперт.
Между тем перчатки (с отдельными пальцами) более уместны, по ее мнению:
