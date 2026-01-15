Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снег

Где в Украине завтра может идти снег

Исходя из обнародованной УкрГМЦ синоптической ситуации на следующие сутки, морозы в Украине не отступают.

"16 января в большинстве областей снова морозную без осадков погоду будет творить область высокого давления", - рассказали украинцам.

При этом на востоке и юго-востоке страны "будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря".

Следовательно, именно там вероятны осадки:

ночью - умеренный снег;

днем - небольшой снег.

Ветер завтра будет преобладать северо-восточный (только на западе страны - юго-восточный), со скоростью 7-12 м/с.

В каких областях будет холоднее всего

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода завтра в большинстве областей будет облачной, с прояснениями. Без осадков (кроме востока и юго-востока).

На дорогах - местами гололедица.

Самая низкая температура воздуха ночью ожидается в северных и Винницкой областях - местами до 20-23 градусов мороза.

Между тем в среднем по Украине в ночные часы прогнозируют 13-18 градусов ниже нуля.

Относительно теплее будет на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны, где температура ночью может опуститься до 8-13 градусов мороза.

Наименьший мороз прогнозируют при этом на Закарпатье - от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Температура воздуха днем 16 января ожидается такая:

в северных и Винницкой областях - от 9 до 14 градусов мороза

на Прикарпатье, юге и юго-востоке - от 4 до 9 градусов мороза;

на Закарпатье - около 0 градусов по Цельсию.

Синоптическая ситуация и прогноз погоды в Украине на 16 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области, согласно прогнозу УкрГМЦ, погода ожидается также облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве - около 15-17 градусов ниже нуля;

по области - около 15-20 градусов мороза, местами до -23 градусов.

Температура воздуха днем:

в Киеве - 11-13 градусов мороза.

по области - 9-14 градусов мороза.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Рукавицы или перчатки: что лучше спасает руки в мороз

Учитывая синоптическую ситуацию, дерматолог сети медицинских центров "Лікую" Наталья Дениско рассказала в комментарии для РБК-Украина, что лучше для рук зимой - рукавицы или перчатки.

Так, "с дерматологической точки зрения", по ее словам, рукавицы (где все пальчики - вместе) "являются лучшим выбором".

"Поскольку в них качественнее удерживается тепло и соответственно уменьшается риск переохлаждения и обморожения", - объяснила эксперт.

Между тем перчатки (с отдельными пальцами) более уместны, по ее мнению: