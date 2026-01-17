ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

До морозів додасться сніг та вітер: де сьогодні погіршиться погода

Субота 17 січня 2026 07:00
До морозів додасться сніг та вітер: де сьогодні погіршиться погода Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 17 січня (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 17 січня, в Україні збережеться сильний мороз. В окремих регіонах очікується невеликий сніг, а вітер місцями досягатиме штормових значень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по країні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, крім південного сходу, де місцями пройде невеликий сніг. На дорогах всюди ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході - південно-східний), 5-10 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на півдні країни пориви вітру можуть досягати штормових значень.

Температура вночі становитиме:

  • на півночі, Хмельниччині та Вінниччині місцями 22-25° морозу;

  • вдень 9-14° морозу.

На півдні та південному сході вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу. На Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде холодно. Вночі температура опускатиметься до -15…-18°С, вдень очікується -10…-12°С. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, нещодавно в Українському гідрометеорологічному центрі показали "слід холодного фронту з космосу" та пояснили, як полярне повітря затікає у наші широти й впливає на погоду.

Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

А ще читайте, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.

