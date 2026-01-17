До морозів додасться сніг та вітер: де сьогодні погіршиться погода
Сьогодні, 17 січня, в Україні збережеться сильний мороз. В окремих регіонах очікується невеликий сніг, а вітер місцями досягатиме штормових значень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні по країні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, крім південного сходу, де місцями пройде невеликий сніг. На дорогах всюди ожеледиця.
Вітер північно-східний (на заході - південно-східний), 5-10 м/с.
Синоптик Наталка Діденко попередила, що на півдні країни пориви вітру можуть досягати штормових значень.
Температура вночі становитиме:
-
на півночі, Хмельниччині та Вінниччині місцями 22-25° морозу;
-
вдень 9-14° морозу.
На півдні та південному сході вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу. На Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде холодно. Вночі температура опускатиметься до -15…-18°С, вдень очікується -10…-12°С. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
