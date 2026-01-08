Морози й ризик обстрілів: у Києві влада звернулась до мешканців із важливим закликом

У зв’язку з похолоданням та загрозою ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури міська влада закликала мешканців Києва заздалегідь підготуватися до можливих позаштатних ситуацій та подбати про власну безпеку і комфорт.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.
За даними КМДА, міські та комунальні служби вже переведені в посилений режим роботи та розробили додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.
Житловим організаціям надані рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи будинкових систем теплопостачання у разі надзвичайних ситуацій під час морозів.
Крім того, у столиці підготували 69 мобільних котелень, які за потреби зможуть забезпечувати автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, установ соціального захисту та інших критично важливих об’єктів.
Влада також закликала кожного мешканця підготуватися заздалегідь, щоб легше пройти можливі надзвичайні ситуації.
Зокрема, киянам рекомендують:
У КМДА наголосили, що мешканцям важливо постійно стежити за офіційними повідомленнями міської влади та дотримуватися рекомендацій фахівців.
"Будь ласка, бережіть себе й своїх близьких", - закликали в міській адміністрації.
Синоптики Укргідрометцентру попередили українців про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Штормовий вітер і завірюхи очікуються майже у всіх регіонах, зокрема у Києві та області.
Погода в Україні погіршиться через активний циклон, який 8-9 січня принесе сильний сніг, хуртовини, поривчастий вітер, ожеледь і налипання мокрого снігу.
Після відходу циклону 10-11 січня в Україну зайде арктичне повітря, що призведе до різкого похолодання до -20…-23 градусів у низці областей та значних температурних контрастів по країні.