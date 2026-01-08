Морозы и риск обстрелов: в Киеве власти обратились к жителям с важным призывом

В связи с похолоданием и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры городские власти призвали жителей Киева заранее подготовиться к возможным внештатным ситуациям и позаботиться о собственной безопасности и комфорте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
По данным КГГА, городские и коммунальные службы уже переведены в усиленный режим работы и разработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.
Жилищным организациям даны рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в случае чрезвычайных ситуаций во время морозов.
Кроме того, в столице подготовили 69 мобильных котельных, которые при необходимости смогут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений социальной защиты и других критически важных объектов.
Власти также призвали каждого жителя подготовиться заранее, чтобы легче пройти возможные чрезвычайные ситуации.
В частности, киевлянам рекомендуют:
В КГГА отметили, что жителям важно постоянно следить за официальными сообщениями городских властей и придерживаться рекомендаций специалистов.
"Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - призвали в городской администрации.
Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех регионах, в частности в Киеве и области.
Погода в Украине ухудшится из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.
После ухода циклона 10-11 января в Украину зайдет арктический воздух, что приведет к резкому похолоданию до -20...-23 градусов в ряде областей и значительным температурным контрастам по стране.