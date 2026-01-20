Морози й багато сонця: якою буде погода в Україні завтра і коли стане тепліше

Де в Україні завтра - найтепліше

"21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця", - розповіла експерт.

Згідно з її інформацією, найтепліше завтра буде у південній частині нашої країни - де температура повітря вдень може наблизитись навіть до 0 градусів за Цельсієм.

Тим часом вночі по Україні ще буде морозно - близько 10-17 градусів зі знаком мінус.

Вдень середи температура повітря очікується:

в середньому - близько 4-8 градусів морозу;

на півночі - місцями до 10 градусів морозу.

Вітер Діденко прогнозує південно-західний або ж південний. Це, за її словами, "вселяє надію".

У Києві найближчої ночі температура повітря може становити -12-14 градусів за Цельсієм. Вдень - від 6 до 8 градусів морозу.

"Без опадів. На дорогах - ожеледиця", - додала спеціаліст.

Коли морози відійде й буде "плюс"

"Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі", - поділилась синоптик.

Вона уточнила, що від завтра "потихеньку денна температура ставатиме вищою", хоч вночі й буде "ще дуже холодно".

"А вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих "плюсів", - розповіла Діденко.

Вона зауважила, що "цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити".

Насамкінець метеоролог нагадала (якщо комусь цікаво), що сьогодні - сильні магнітні бурі, тому "подекуди в Україні спостерігалося полярне сяйво" (наприклад у Тернопільській і Дніпропетровській областях).

"Навіть таким красивим способом природа нас підбадьорює... Вже не так і далеко той час, коли атмосфера відправить зиму на реабілітацію до наступного року. А ми уважно стежимо за синоптичною ситуацією і гріємося усіма можливими, проте мудрими й практичними способами", - підсумувала експерт.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)