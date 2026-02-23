UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози відступають, а опади - ні: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 23 лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В України сьогодні, 23 лютого, очікується потепління, однак у більшості областей прогнозують дощ, мокрий сніг та сильний вітер.

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень в усіх регіоах, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ.

 У північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь. На дорогах країни, крім крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла (на заході та у південній частині країни 2-7° тепла).

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується мокрий сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. 

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

Українців попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Окрім того, метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві