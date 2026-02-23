ua en ru
Морози відступають, а опади - ні: якою буде погода в Україні сьогодні

Понеділок 23 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Морози відступають, а опади - ні: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 23 лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В України сьогодні, 23 лютого, очікується потепління, однак у більшості областей прогнозують дощ, мокрий сніг та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Україну чекають повені навесні: Кабмін готує план захисту

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень в усіх регіоах, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ.

У північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь. На дорогах країни, крім крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла (на заході та у південній частині країни 2-7° тепла).

Морози відступають, а опади - ні: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується мокрий сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Українців попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Окрім того, метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

