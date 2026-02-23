ua en ru
Морозы отступают, а осадки - нет: какой будет погода в Украине сегодня

Понедельник 23 февраля 2026 07:00
UA EN RU
Морозы отступают, а осадки - нет: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 23 февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 23 февраля, ожидается потепление, однако в большинстве областей прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Украину ждут наводнения весной: Кабмин готовит план защиты

Сегодня в Украине будет облачно. Днем во всех регионах, кроме востока и юго-востока, умеренный мокрый снег и дождь.

В северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах страны, кроме кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла (на западе и в южной части страны 2-7° тепла).

Морозы отступают, а осадки - нет: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ожидается мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, по области местами гололед.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Украинцев предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах. I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.

