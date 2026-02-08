Морози відступають? Якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні в Україні буде хмарно. У північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг. Температура вдень 4-9° морозу.

На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем ( у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь.

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 4-6° морозу.