Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози відступають? Якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 8 лютого, у всіх регіонах трохи потеплішає - очікується до - 9 градусів морозу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно. У північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг. Температура вдень 4-9° морозу.

На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем ( у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь.

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 4-6° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

