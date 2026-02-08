Морозы отступают? Какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня в Украине будет облачно. В северной части и большинстве центральных областей небольшой снег. Температура днем 4-9° мороза.

На остальной территории умеренный снег, на востоке, юго-востоке, Полтавщине и на Закарпатье с дождем (в большинстве южных областей без осадков), в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях туман, гололед.

Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, днем на Закарпатье и крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 4-9° мороза, в Киеве 4-6° мороза.