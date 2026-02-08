ua en ru
Нд, 08 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Морози відступають? Якою буде погода в Україні сьогодні

Неділя 08 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Морози відступають? Якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 8 лютого, у всіх регіонах трохи потеплішає - очікується до - 9 градусів морозу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно. У північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг. Температура вдень 4-9° морозу.

На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем ( у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь.

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Морози відступають? Якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 4-6° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ