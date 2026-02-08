ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Морозы отступают? Какой будет погода в Украине сегодня

Воскресенье 08 февраля 2026 07:00
Морозы отступают? Какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 8 февраля, во всех регионах немного потеплеет - ожидается до - 9 градусов мороза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине будет облачно. В северной части и большинстве центральных областей небольшой снег. Температура днем 4-9° мороза.

На остальной территории умеренный снег, на востоке, юго-востоке, Полтавщине и на Закарпатье с дождем (в большинстве южных областей без осадков), в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях туман, гололед.

Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, днем на Закарпатье и крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 4-9° мороза, в Киеве 4-6° мороза.

Прогнозы на февраль

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

