Морозы отступают? Какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 8 февраля, во всех регионах немного потеплеет - ожидается до - 9 градусов мороза
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет облачно. В северной части и большинстве центральных областей небольшой снег. Температура днем 4-9° мороза.
На остальной территории умеренный снег, на востоке, юго-востоке, Полтавщине и на Закарпатье с дождем (в большинстве южных областей без осадков), в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях туман, гололед.
Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, днем на Закарпатье и крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 4-9° мороза, в Киеве 4-6° мороза.
Прогнозы на февраль
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.
Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.
Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.