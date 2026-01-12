UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 12 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 12 січня, у низці регіонів очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень прогнозується до -17 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вдень 10-15° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 2-7° морозу, на решті території 7-12° морозу.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Київській області вдень 10-15° морозу, у Києву 13-15° морозу.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

Також синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що з середини січня можливе поступове потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві