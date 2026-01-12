Морози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 12 січня, у низці регіонів очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень прогнозується до -17 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у північній частині вдень 10-15° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 2-7° морозу, на решті території 7-12° морозу.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура в Київській області вдень 10-15° морозу, у Києву 13-15° морозу.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.
Також синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що з середини січня можливе поступове потепління.