Морози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вдень 10-15° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 2-7° морозу, на решті території 7-12° морозу.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Київській області вдень 10-15° морозу, у Києву 13-15° морозу.