Морозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в северной части днем 10-15° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 2-7° мороза, на остальной территории 7-12° мороза.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области днем 10-15° мороза, в Киеве 13-15° мороза.