Завтра в Україні до -18 і хуртовини, але скоро потепліє: прогноз синоптика

Україна, Субота 10 січня 2026 14:39
UA EN RU
Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Сильні морози на півночі, тепло на сході

У ніч на 11 січня в Україні очікується від -7до -14 градусів, а на півночі місцями від -14 до -18 градусів. Водночас на південному сході та сході буде значно тепліше від 0 до +3 градусів

Вдень у неділю температура повітря становитиме від -5 до -12 градусів, тоді як у східних областях прогнозують від 0 +5 градусів.

Опади: сніг на заході, дощ зі снігом на сході

Сніг прогнозують у західних областях України. На сході та південному сході можливі сніг, мокрий сніг і дощ - там впливатиме черговий південний циклон. На решті території істотних опадів не очікується.

Вітер переважно північного та північно-західного напрямків. У західних областях - рвучкий і некомфортний, зі снігом можливі хуртовини. На сході та північному сході - сильний вітер зі штормовими поривами до 15–20 м/с.

В інших регіонах - помірний.
Ожеледиця та магнітні бурі

Ожеледиця збережеться, особливо на південному сході та Дніпропетровщині.
Також у ніч та вранці 11 січня очікується активізація магнітних бур.

Погода у Києві

У столиці 11 січня опадів не передбачається, проте буде ожеледиця та сильний мороз. Вночі температура знизиться до -16 градусів, при проясненнях - до -18 градусів, удень від -10 до -12 градусів.

Коли чекати потепління

За попередніми прогнозами Діденко, з 15 січня у більшості регіонів України морози почнуть слабшати. У денні години 16 та 17 січня ймовірне потепління аж до відлиги.

Водночас синоптик наголошує, що це не остаточне потепління - зима ще триватиме.

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Гідрометцентр Погода в Україні Снігопад Наталка Диденко Погода в Києві
