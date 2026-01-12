ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Морози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Понеділок 12 січня 2026 07:00
UA EN RU
Морози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 12 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 12 січня, у низці регіонів очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень прогнозується до -17 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вдень 10-15° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 2-7° морозу, на решті території 7-12° морозу.

Морози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Київській області вдень 10-15° морозу, у Києву 13-15° морозу.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

Також синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що з середини січня можливе поступове потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні: десятки рейсів перенаправлено
У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні: десятки рейсів перенаправлено
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка