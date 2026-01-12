ua en ru
Морозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Понедельник 12 января 2026 07:00
Морозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 12 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 12 января, в ряде регионов ожидается небольшой снег, на дорогах гололед. Днем прогнозируется до -17 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в северной части днем 10-15° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 2-7° мороза, на остальной территории 7-12° мороза.



Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области днем 10-15° мороза, в Киеве 13-15° мороза.

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

Также синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что с середины января возможно постепенное потепление.

