ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Морози не відступають, але на Закарпатті потеплішає: якою буде погода в Україні сьогодні

П'ятниця 16 січня 2026 07:00
UA EN RU
Морози не відступають, але на Закарпатті потеплішає: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 16 січня, збережеться морозна погода. Водночас на Запоріжжі трохи потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в більшості областей знову морозну без опадів погоду творитиме область високого тиску. Лише на сході та південному сході країни відчуватиметься вплив дещо теплішого вологого повітря з Чорного моря, що зумовить вночі помірний, вдень невеликий сніг.

Вітер переважатиме північно-східний, лише на заході країни південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей холодна погода, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни менше морозу, а на Закарпатті - найменше.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

На сході та південному сході країни вдень невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.

Температура вдень 9-14° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 4-9° морозу, на Закарпатті - близько 0°.

Морози не відступають, але на Закарпатті потеплішає: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14° морозу, у Києві 11-13° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу