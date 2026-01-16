Морозы не отступают, но на Закарпатье потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 16 января, сохранится морозная погода. В то же время на Запорожье немного потеплеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей снова морозную без осадков погоду будет творить область высокого давления. Только на востоке и юго-востоке страны будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря, что обусловит ночью умеренный, днем небольшой снег.
Ветер будет преобладать северо-восточный, только на западе страны юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. В большинстве областей холодная погода, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны меньше мороза, а на Закарпатье - меньше всего.
В целом сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
На востоке и юго-востоке страны днем небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 7-12 м/с.
Температура днем 9-14° мороза, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны 4-9° мороза, на Закарпатье - около 0°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 9-14° мороза, в Киеве 11-13° мороза.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.
Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.