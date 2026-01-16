Морозы не отступают, но на Закарпатье потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 16 января, сохранится морозная погода. В то же время на Запорожье немного потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей снова морозную без осадков погоду будет творить область высокого давления. Только на востоке и юго-востоке страны будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря, что обусловит ночью умеренный, днем небольшой снег.

Ветер будет преобладать северо-восточный, только на западе страны юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. В большинстве областей холодная погода, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны меньше мороза, а на Закарпатье - меньше всего.

В целом сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

На востоке и юго-востоке страны днем небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура днем 9-14° мороза, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны 4-9° мороза, на Закарпатье - около 0°.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 9-14° мороза, в Киеве 11-13° мороза.