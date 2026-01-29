Морози не вічні: синоптики пояснили, що з погодою завтра і коли рекордний холод відступить

Що буде з погодою в Україні завтра

Експерт розповіла, що в п'ятницю, 30 січня, "похолодання в Україні вже почнеться".

В середньому температура повітря впродовж дня очікується близько 2-8 градусів нижче нуля.

При цьому найтепліше буде на півдні та південному сході України. Там стовпчики термометрів можуть піднятись до +1+5 градусів за Цельсієм.

Опади ймовірні переважно на Лівобережжі - мокрий сніг та дощ.

У північній частині України - місцями може бути сніг.

У Києві завтра очікується зниження температури повітря - до 5-8 градусів морозу.

"Стане дуже слизько після сьогоднішнього тепла! Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу", - наголосила Діденко.

Крім того, вона попередила громадян про "ймовірний сильний вітер північно-східного напрямку".

Коли чекати пік морозів і їх послаблення

Згідно з інформацією синоптика, пізніше похолодання буде посилюватись і зрештою охопить всю Україну.

Пік морозів при цьому передбачається впродовж 1-4 лютого (з неділі по наступну середу).

Діденко уточнила, що в нічні години температура повітря може впасти до 20-28 градусів морозу, а подекуди - навіть дещо нижче.

"Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом", - наголосила спеціаліст.

Вона додала також, що у Києві пік морозу очікується впродовж неділі (1 лютого) та понеділка (2 лютого).

Прогноз нічної температури повітря на 2-ге лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець Діденко повідомила, що згідно з попередніми (орієнтовними даними) послаблення морозів в Україні ймовірне з четверга, 5 лютого.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що кажуть про прийдешні морози в УкрГМЦ

Згідно з оперативною інформацією прес-служби Українського гідрометеорологічного центру, дуже холодна погода по території України прогнозується на 1-3 лютого 2026 року.

Уточнюється, що такі умови складаються внаслідок:

вторгнення з півночі Європи холодного арктичного повітря;

додаткового охолодження в полі високого тиску за ясної погоди.

Так, спеціалісти УкрГМЦ прогнозують вночі 01-03 лютого:

по Україні (крім Закарпаття та південної частини) - зниження температури до 20-27 градусів морозу;

у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до надзвичайного морозу - мінус 30 градусів за Цельсієм.

"III рівень небезпечності, червоний", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що вдень температура повітря становити при цьому близько 15-22 градусів морозу.

Тим часом поступове послаблення морозів ймовірне з 04-05 лютого - починаючи із заходу та південного заходу.

Насамкінець українцям нагадали, що такі погодні умови призведуть:

до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення;

до порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.

"Інформація буде уточнюватися щоденними прогнозами погоди", - підсумували в УкрГМЦ.

Публікація Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)