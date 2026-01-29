Морозы не вечны: синоптики объяснили, что с погодой завтра и когда рекордный холод отступит

С завтрашнего дня, 30 января, в Украине начнется похолодание. И хотя пик морозов ожидается позже, уже сейчас можно говорить, когда вероятно их ослабление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в пятницу, 30 января, "похолодание в Украине уже начнется".
В среднем температура воздуха в течение дня ожидается около 2-8 градусов ниже нуля.
При этом теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины. Там столбики термометров могут подняться до +1+5 градусов по Цельсию.
Осадки вероятны преимущественно на Левобережье - мокрый снег и дождь.
В северной части Украины - местами может быть снег.
В Киеве завтра ожидается снижение температуры воздуха - до 5-8 градусов мороза.
"Станет очень скользко после сегодняшнего тепла! Есть вероятность в пятницу небольшого снега", - подчеркнула Диденко.
Кроме того, она предупредила граждан о "вероятном сильном ветре северо-восточного направления".
Согласно информации синоптика, позже похолодание будет усиливаться и в конце концов охватит всю Украину.
Пик морозов при этом предполагается в течение 1-4 февраля (с воскресенья по следующую среду).
Диденко уточнила, что в ночные часы температура воздуха может упасть до 20-28 градусов мороза, а иногда - даже несколько ниже.
"Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев", - подчеркнула специалист.
Она добавила также, что в Киеве пик мороза ожидается в течение воскресенья (1 февраля) и понедельника (2 февраля).
В завершение Диденко сообщила, что согласно предварительным (ориентировочным данным) ослабление морозов в Украине вероятно с четверга, 5 февраля.
Согласно оперативной информации пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра, очень холодная погода по территории Украины прогнозируется на 1-3 февраля 2026 года.
Уточняется, что такие условия складываются вследствие:
Так, специалисты УкрГМЦ прогнозируют ночью 01-03 февраля:
"III уровень опасности, красный", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Уточняется, что днем температура воздуха составлять при этом около 15-22 градусов мороза.
Между тем постепенное ослабление морозов вероятно с 04-05 февраля - начиная с запада и юго-запада.
В завершение украинцам напомнили, что такие погодные условия приведут:
"Информация будет уточняться ежедневными прогнозами погоды", - подытожили в УкрГМЦ.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты, и объяснили, как он влияет на погоду.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.