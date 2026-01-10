ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Морози вдарять ще сильніше: де сьогодні температура опуститься до -18

Субота 10 січня 2026 07:00
Морози вдарять ще сильніше: де сьогодні температура опуститься до -18 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 10 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 10 січня, в Україні посиляться морози. На дорогах місцями очікується ожеледиця, у частині регіонів пройдуть мокрий сніг із сильним вітром, тоді як в інших областях опадів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За словами синоптиків, погода сьогодні в Україні знову буде різноманітною. Південний циклон переміститься на північ від України, поступово втрачаючи активність. В його тиловій частині надходитиме холодне повітря, яке надалі охопить більшість території.

Так, у північних та північно-східних областях пройде невеликий сніг.

Вранці та вдень на сході й південному сході очікується помірний мокрий сніг із дощем, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території опадів не прогнозують.

На дорогах у багатьох регіонах зберігатиметься ожеледиця, водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

Вітер переважно західний і південно-західний, 7-12 м/с, удень у південно-східних областях місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Найнижчі температури очікуються на заході та у Вінницькій області: вночі 13-18° морозу, вдень 9-14° нижче нуля. У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень буде 7-12° морозу.

В інших регіонах уночі прогнозують 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно, пройде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 7-12° морозу, у столиці - близько 10° морозу протягом доби.

Морози вдарять ще сильніше: де сьогодні температура опуститься до -18

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україну один за одним заходять південні циклони, які формують серію складних погодних умов із різкими перепадами опадів і температур.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Тим часом через негоду на дорогах України різко зросла кількість ДТП, є загиблі та травмовані. У кількох областях продовжують діяти обмеження для великовагового транспорту. Місцями випало до 35 см снігу.

Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
