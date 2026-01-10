Морозы ударят еще сильнее: где сегодня температура опустится до -18

Сегодня, 10 января, в Украине усилятся морозы. На дорогах местами ожидается гололедица, в части регионов пройдут мокрый снег с сильным ветром, тогда как в других областях осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По словам синоптиков, погода сегодня в Украине снова будет разнообразной. Южный циклон переместится на север от Украины, постепенно теряя активность. В его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории.

Так, в северных и северо-восточных областях пройдет небольшой снег.

Утром и днем на востоке и юго-востоке ожидается умеренный мокрый снег с дождем, местами возможно налипание мокрого снега и гололед.

На остальной территории осадков не прогнозируют.

На дорогах во многих регионах будет сохраняться гололедица, водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем в юго-восточных областях местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Самые низкие температуры ожидаются на западе и в Винницкой области: ночью 13-18° мороза, днем 9-14° ниже нуля. В северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем будет 7-12° мороза.

В других регионах ночью прогнозируют 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет облачно, пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем 7-12° мороза, в столице - около 10° мороза в течение суток.