Морози, але з сонцем: прогноз погоди на Різдво та найближчі дні

У вівторок, 23 грудня, в Україні вдень переважно утримається температура близько нуля градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її прогнозом, дещо тепліше буде лише на Закарпатті та в Криму, де повітря прогріється на кілька градусів вище. Невеликий сніг 23 грудня можливий у західних і північних областях, а також місцями в центрі країни. Водночас на півдні та сході істотних опадів не очікується.
Натомість на Святвечір та Різдво в Україну прийде похолодання. Денна температура знизиться до -9 градусів, а в нічні години місцями можливі морози до -12 градусів.
Водночас, за словами Діденко, разом із морозами можливі прояснення та сонячна погода, що зробить зимову атмосферу більш комфортною.
У Києві 23 грудня прогнозують температуру близько нуля та невеликий сніг. На Святвечір і Різдво в столиці очікується прояснення та відчутне похолодання.
