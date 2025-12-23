Морози, але з сонцем: прогноз погоди на Різдво та найближчі дні

За її прогнозом, дещо тепліше буде лише на Закарпатті та в Криму, де повітря прогріється на кілька градусів вище. Невеликий сніг 23 грудня можливий у західних і північних областях, а також місцями в центрі країни. Водночас на півдні та сході істотних опадів не очікується.

Натомість на Святвечір та Різдво в Україну прийде похолодання. Денна температура знизиться до -9 градусів, а в нічні години місцями можливі морози до -12 градусів.

Водночас, за словами Діденко, разом із морозами можливі прояснення та сонячна погода, що зробить зимову атмосферу більш комфортною.

У Києві 23 грудня прогнозують температуру близько нуля та невеликий сніг. На Святвечір і Різдво в столиці очікується прояснення та відчутне похолодання.