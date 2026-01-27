Морози до -25 повертаються в Україну: коли та де буде найхолодніше

На Україну насувається похолодання. Вже на вихідних температура повітря в багатьох областях може впасти до 20 градусів морозу, а згодом - навіть до -25.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня.
За словами експерта, відчутне похолодання почне накривати Україну вже незабаром - з п'ятниці, 30 січня.
"Так. З п'ятниці розпочнеться з півночі, з північного заходу зниження температури", - поділилась Голеня.
Вона пояснила, що йдеться про "посилення морозів знову".
"І таким чином, що (похолодання припадає на, - Ред.) початок лютого - з 1 по 5 (числа, - Ред.). І, можливо, навіть перша декада (лютого, - Ред.), буде знову зимова і морозна", - розповіла представниця УкрГМЦ.
На запитання, чи може температура повітря впродовж вихідних днів опуститись до 20 градусів нижче нуля, Голеня відповіла ствердно.
"Так. Ми очікуємо. Сьогодні ми залишили поки в прогнозах 14-20 (градусів морозу, - Ред.). Тобто на 31-1 (31 січня - 1 лютого, - Ред.). Скажімо, на 1 лютого", - повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів.
Вона зауважила також, що якщо говорити про суботу, 31 січня, та неділю, 1 лютого, то в ці дні (в нічні години) 20 градусів морозу може бути в таких областях:
"2-3 лютого - якщо будуть прояснення - місцями можливі морози від 21 до 25 градусів", - розповіла експерт.
Вона уточнила, що йдеться про:
Водночас Голеня нагадала, що йдеться про нічні температури повітря.
Тим часом вдень - як впродовж вихідних, так і на початку наступного тижня - температура повітря може бути в межах від 10 до 16 градусів нижче нуля.
"У більшості областей", - додала спеціаліст.
Найтепліше в Україні буде при цьому на півдні - в межах 5-10 градусів морозу вночі та 3-8 градусів нижче нуля в день.
Насамкінець представниця Укргідрометцентру нагадала, що початок лютого 2026 року випадає якраз-таки на найближчу неділю.
Тож останній місяць зими стартує з морозів.
Надалі, за словами фахівця, можливі звісно й послаблення, й коливання.
"Але на сьогоднішній день такі розрахунки, що морозна погода утримається практично першу декаду лютого (йдеться про період із 1-го по 10-те число включно, - Ред.)", - підсумувала Голеня.
