Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижня

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода в Україні впродовж найближчих трьох діб - до кінця робочого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Впродовж четверга, 29 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі (як і в попередній день) по всій території України, крім південного сходу.

На дорогах, крім півдня і Закарпаття, - ожеледиця.

Впродовж середи, 28 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі по всій території України, крім південного сходу.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

