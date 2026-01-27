ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижня

Вівторок 27 січня 2026 15:02
UA EN RU
Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижня Вже досить скоро Україну може накрити суттєве похолодання (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода в Україні впродовж найближчих трьох діб - до кінця робочого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Прогноз погоди на середу, 28 січня

Впродовж середи, 28 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі по всій території України, крім південного сходу.

На Правобережжі країни прогнозують туман.

У більшості центральних, північних та Харківській областях - ожеледь.

На дорогах, крім півдня і Закарпаття, - ожеледиця.

Температура повітря вночі:

  • в середньому по Україні - від 1 до 6 градусів морозу;
  • на Лівобережжі - до 9 градусів морозу;
  • на півдні країни - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Тим часом температура повітря вдень очікується:

  • в середньому по Україні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на півдні країни - близько 3-8 градусів тепла;
  • у Криму - до 7-12 градусів тепла.

Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижняПогода в Україні 28 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на четвер, 29 січня

Впродовж четверга, 29 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі (як і в попередній день) по всій території України, крім південного сходу.

Температура повітря очікується при цьому такою:

  • в середньому по Україні вночі та вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на півдні країни - вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів вище нуля.

Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижняПогода в Україні 29 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на п'ятницю, 30 січня

Впродовж п'ятниці, 30 січня, у північній частині України прогнозують:

  • невеликий сніг;
  • зниження температури повітря до 6-11 градусів морозу.

Водночас на півдні та південному сході:

  • ймовірний дощ;
  • температура повітря впродовж доби - близько 1-6 градусів тепла.

На решті території України:

  • мокрий сніг та дощ;
  • місцями - ожеледь;
  • температура вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.

"Вітер південний, із переходом на північно-східний, 5-10 м/с", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижняПогода в Україні 30 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода Погода на день Метеоролог
Новини
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін