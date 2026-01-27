Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижня
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода в Україні впродовж найближчих трьох діб - до кінця робочого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Прогноз погоди на середу, 28 січня
Впродовж середи, 28 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі по всій території України, крім південного сходу.
На Правобережжі країни прогнозують туман.
У більшості центральних, північних та Харківській областях - ожеледь.
На дорогах, крім півдня і Закарпаття, - ожеледиця.
Температура повітря вночі:
- в середньому по Україні - від 1 до 6 градусів морозу;
- на Лівобережжі - до 9 градусів морозу;
- на півдні країни - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.
Тим часом температура повітря вдень очікується:
- в середньому по Україні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
- на півдні країни - близько 3-8 градусів тепла;
- у Криму - до 7-12 градусів тепла.
Погода в Україні 28 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)
Прогноз погоди на четвер, 29 січня
Впродовж четверга, 29 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі (як і в попередній день) по всій території України, крім південного сходу.
Температура повітря очікується при цьому такою:
- в середньому по Україні вночі та вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
- на півдні країни - вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів вище нуля.
Погода в Україні 29 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)
Прогноз погоди на п'ятницю, 30 січня
Впродовж п'ятниці, 30 січня, у північній частині України прогнозують:
- невеликий сніг;
- зниження температури повітря до 6-11 градусів морозу.
Водночас на півдні та південному сході:
- ймовірний дощ;
- температура повітря впродовж доби - близько 1-6 градусів тепла.
На решті території України:
- мокрий сніг та дощ;
- місцями - ожеледь;
- температура вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.
"Вітер південний, із переходом на північно-східний, 5-10 м/с", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 30 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)
