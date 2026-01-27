Морозы до -25 возвращаются в Украину: когда и где будет холоднее всего

Когда и откуда начнется похолодание

По словам эксперта, ощутимое похолодание начнет накрывать Украину уже вскоре - с пятницы, 30 января.

"Да. С пятницы начнется с севера, с северо-запада снижение температуры", - поделилась Голеня.

Она объяснила, что речь идет об "усилении морозов снова".

"И таким образом, что (похолодание приходится на, - Ред.) начало февраля - с 1 по 5 (числа, - Ред.). И, возможно, даже первая декада (февраля, - Ред.), будет снова зимняя и морозная", - рассказала представительница УкрГМЦ.

В каких областях на выходных может быть до -20

На вопрос, может ли температура воздуха в течение выходных дней опуститься до 20 градусов ниже нуля, Голеня ответила утвердительно.

"Да. Мы ожидаем. Сегодня мы оставили пока в прогнозах 14-20 (градусов мороза, - Ред.). То есть на 31-1 (31 января - 1 февраля, - Ред.). Скажем, на 1 февраля", - сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов.

Она отметила также, что если говорить о субботе, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, то в эти дни (в ночные часы) 20 градусов мороза могут быть в таких областях:

западные;

северные;

Винницкая;

Черкасская;

Полтавская;

Харьковская.

Где позже возможны морозы до -25 и при каких условиях

"2-3 февраля - если будут прояснения - местами возможны морозы от 21 до 25 градусов", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что речь идет:

о западных областях;

о северных областях;

о центральных областях;

о восточных областях.

В то же время Голеня напомнила, что речь идет о ночных температурах воздуха.

Между тем днем - как в течение выходных, так и в начале следующей недели - температура воздуха может быть в пределах от 10 до 16 градусов ниже нуля.

"В большинстве областей", - добавила специалист.

Теплее всего в Украине будет при этом на юге - в пределах 5-10 градусов мороза ночью и 3-8 градусов ниже нуля в день.

Как долго может удерживаться морозная погода

В завершение представительница Укргидрометцентра напомнила, что начало февраля 2026 года приходится как раз на ближайшее воскресенье.

Поэтому последний месяц зимы стартует с морозов.

В дальнейшем, по словам специалиста, возможны конечно и ослабления, и колебания.

"Но на сегодняшний день такие расчеты, что морозная погода удержится практически первую декаду февраля (речь идет о периоде с 1-го по 10-е число включительно, - Ред.)", - подытожила Голеня.