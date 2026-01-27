Морозы до -25 возвращаются в Украину: когда и где будет холоднее всего

На Украину надвигается похолодание. Уже на выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а позже - даже до -25.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.
По словам эксперта, ощутимое похолодание начнет накрывать Украину уже вскоре - с пятницы, 30 января.
"Да. С пятницы начнется с севера, с северо-запада снижение температуры", - поделилась Голеня.
Она объяснила, что речь идет об "усилении морозов снова".
"И таким образом, что (похолодание приходится на, - Ред.) начало февраля - с 1 по 5 (числа, - Ред.). И, возможно, даже первая декада (февраля, - Ред.), будет снова зимняя и морозная", - рассказала представительница УкрГМЦ.
На вопрос, может ли температура воздуха в течение выходных дней опуститься до 20 градусов ниже нуля, Голеня ответила утвердительно.
"Да. Мы ожидаем. Сегодня мы оставили пока в прогнозах 14-20 (градусов мороза, - Ред.). То есть на 31-1 (31 января - 1 февраля, - Ред.). Скажем, на 1 февраля", - сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов.
Она отметила также, что если говорить о субботе, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, то в эти дни (в ночные часы) 20 градусов мороза могут быть в таких областях:
"2-3 февраля - если будут прояснения - местами возможны морозы от 21 до 25 градусов", - рассказала эксперт.
Она уточнила, что речь идет:
В то же время Голеня напомнила, что речь идет о ночных температурах воздуха.
Между тем днем - как в течение выходных, так и в начале следующей недели - температура воздуха может быть в пределах от 10 до 16 градусов ниже нуля.
"В большинстве областей", - добавила специалист.
Теплее всего в Украине будет при этом на юге - в пределах 5-10 градусов мороза ночью и 3-8 градусов ниже нуля в день.
В завершение представительница Укргидрометцентра напомнила, что начало февраля 2026 года приходится как раз на ближайшее воскресенье.
Поэтому последний месяц зимы стартует с морозов.
В дальнейшем, по словам специалиста, возможны конечно и ослабления, и колебания.
"Но на сегодняшний день такие расчеты, что морозная погода удержится практически первую декаду февраля (речь идет о периоде с 1-го по 10-е число включительно, - Ред.)", - подытожила Голеня.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о погоде в течение ближайших трех суток - где в Украине будут морозы завтра и до конца рабочей недели.
Также эксперты УкрГМЦ показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.