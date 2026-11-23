Залишати собаку прив'язаною біля магазину під час морозу небезпечно, а в окремих випадках - ще й заборонено законом. Водночас можливість зайти до супермаркету з домашнім улюбленцем залежить від місцевих правил, вимог до безпечності харчових продуктів та політики самого закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Єдиного правила для всіх магазинів немає. Перебування домашніх тварин у громадських місцях регулюють, зокрема, органи місцевого самоврядування. Тому перед відвідуванням супермаркету варто з'ясувати, які вимоги діють у конкретному населеному пункті.
Окремі правила стосуються закладів, де продають харчові продукти. Там мають дотримуватися вимог безпечності та гігієни.
Водночас деякі магазини підтримують формат pet-friendly та дозволяють відвідувачам приходити з тваринами. Адміністрація може облаштовувати спеціальні зони або визначати умови перебування домашніх улюбленців, якщо це не створює ризиків для безпечності продуктів і незручностей для інших покупців.
Якщо вхід із собакою дозволений, власник повинен тримати її на повідку та контролювати поведінку. Для собак порід, включених до переліку небезпечних, обов'язковий також намордник.
У Держпродспоживслужбі нагадують, що відповідно до статті 22 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" заборонено залишати домашніх тварин прив'язаними без нагляду в громадських місцях, зокрема біля магазинів.
Крім того, законодавство забороняє залишати тварину на прив'язі за температури нижче 0 градусів без можливості сховатися у приміщенні чи споруді.
Особливо вразливими до холоду є маленькі, короткошерсті та літні тварини. Навіть кількох хвилин на сильному морозі може бути достатньо, щоб виник ризик переохолодження.
Тому, якщо магазин не дозволяє заходити з домашнім улюбленцем, краще заздалегідь знайти інший спосіб зробити покупки, а не залишати собаку чекати на вулиці.
У Держпродспоживслужбі також нагадують про необхідність щорічної вакцинації собак і котів проти сказу, починаючи з тримісячного віку.
Власникам радять заздалегідь перевіряти правила відвідування торговельних закладів із тваринами, а адміністраціям магазинів - за можливості передбачати рішення, які допоможуть убезпечити чотирилапих відвідувачів від холоду та водночас не порушуватимуть санітарних вимог.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні немає єдиного переліку громадських місць, куди заборонено заходити із собакою, - такі обмеження встановлює місцева влада. Зокрема, у Києві тварин, за винятком собак-поводирів, не можна приводити до магазинів, закладів громадського харчування, медичних та освітніх установ, а також на дитячі й спортивні майданчики.
Також на порталі Кабміну зареєстрували петицію із закликом запровадити загальнодержавні правила годування безпритульних тварин і штрафи за залишення для них небезпечних або зіпсованих продуктів.