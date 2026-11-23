Чи можна заходити до магазину із собакою

Єдиного правила для всіх магазинів немає. Перебування домашніх тварин у громадських місцях регулюють, зокрема, органи місцевого самоврядування. Тому перед відвідуванням супермаркету варто з'ясувати, які вимоги діють у конкретному населеному пункті.

Окремі правила стосуються закладів, де продають харчові продукти. Там мають дотримуватися вимог безпечності та гігієни.

Водночас деякі магазини підтримують формат pet-friendly та дозволяють відвідувачам приходити з тваринами. Адміністрація може облаштовувати спеціальні зони або визначати умови перебування домашніх улюбленців, якщо це не створює ризиків для безпечності продуктів і незручностей для інших покупців.

Якщо вхід із собакою дозволений, власник повинен тримати її на повідку та контролювати поведінку. Для собак порід, включених до переліку небезпечних, обов'язковий також намордник.

Чому не можна залишати собаку біля магазину в мороз

У Держпродспоживслужбі нагадують, що відповідно до статті 22 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" заборонено залишати домашніх тварин прив'язаними без нагляду в громадських місцях, зокрема біля магазинів.

Крім того, законодавство забороняє залишати тварину на прив'язі за температури нижче 0 градусів без можливості сховатися у приміщенні чи споруді.

Особливо вразливими до холоду є маленькі, короткошерсті та літні тварини. Навіть кількох хвилин на сильному морозі може бути достатньо, щоб виник ризик переохолодження.

Тому, якщо магазин не дозволяє заходити з домашнім улюбленцем, краще заздалегідь знайти інший спосіб зробити покупки, а не залишати собаку чекати на вулиці.

Що ще мають знати власники собак

У Держпродспоживслужбі також нагадують про необхідність щорічної вакцинації собак і котів проти сказу, починаючи з тримісячного віку.

Власникам радять заздалегідь перевіряти правила відвідування торговельних закладів із тваринами, а адміністраціям магазинів - за можливості передбачати рішення, які допоможуть убезпечити чотирилапих відвідувачів від холоду та водночас не порушуватимуть санітарних вимог.