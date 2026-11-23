Можно ли заходить в магазин с собакой

Единого правила для всех магазинов нет. Пребывание домашних животных в общественных местах регулируют, в частности, органы местного самоуправления. Поэтому перед посещением супермаркета следует узнать, какие требования действуют в конкретном населенном пункте.

Отдельные правила касаются заведений, где продают пищевые продукты. Там должны соблюдаться требования безопасности и гигиены.

В то же время, некоторые магазины поддерживают формат pet-friendly и позволяют посетителям приходить с животными. Администрация может обустраивать специальные зоны или определять условия пребывания домашних питомцев, если это не создает рисков для безопасности продуктов и неудобств для других покупателей.

Если вход с собакой разрешен, владелец должен держать ее на поводке и контролировать поведение. Для собак пород, включенных в перечень опасных, обязателен также намордник.

Почему нельзя оставлять собаку возле магазина в мороз

В Госпродпотребслужбе напоминают, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещено оставлять домашних животных привязанными без присмотра в общественных местах, в частности возле магазинов.

Кроме того, законодательство запрещает оставлять животное на привязи при температуре ниже 0 градусов без возможности укрыться в помещении или сооружении.

Особенно уязвимы к холоду маленькие, короткошерстные и пожилые животные. Даже несколько минут на сильном морозе может быть достаточно, чтобы возник риск переохлаждения.

Поэтому, если магазин не позволяет заходить с домашним любимцем, лучше заранее найти другой способ совершить покупки, а не оставлять собаку ждать на улице.

Что еще должны знать владельцы собак

В Госпродпотребслужбе также напоминают о необходимости ежегодной вакцинации собак и кошек против бешенства, начиная с трехмесячного возраста.

Владельцам советуют заранее проверять правила посещения торговых заведений с животными, а администрациям магазинов - по возможности предусматривать решения, которые помогут обезопасить четырехлапых посетителей от холода и в то же время не будут нарушать санитарные требования.