Із собакою не всюди можна: юрист пояснив, куди заборонено заходити з твариною

В Україні немає єдиного переліку громадських місць, куди заборонено заходити із собакою. Правила утримання домашніх тварин встановлюють органи місцевого самоврядування, тому конкретні обмеження можуть відрізнятися залежно від міста.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко .

Які правила діють в Україні

За словами юриста, Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" зобов'язує власників домашніх тварин дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та правил співжиття.

Водночас правила утримання домашніх тварин встановлюють органи місцевого самоврядування.

"Таким чином, в Україні не існує єдиного нормативного акта, який би врегульовував правила утримання домашніх тварин, зокрема, встановлював би перелік громадських місць, куди заборонено вхід з тваринами", - пояснив Буліменко.

Куди не можна із собакою в Києві

У Києві діють окремі Правила утримання собак та котів, затверджені Київською міською радою.

Зокрема, тварин, за винятком собак-поводирів, не дозволяється приводити:

у приміщення магазинів і кафе, крім спеціалізованих магазинів для тварин;

до об'єктів громадського харчування;

в установи охорони здоров'я;

до закладів освіти та культури;

на територію дитячих і спортивних майданчиків.

Також правила передбачають обов'язок власників не допускати небезпечних дій тварини щодо людей, інших тварин або майна, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і громадського порядку та не допускати безконтрольного виходу собаки за межі місця її утримання.

При цьому обмеження не поширюються на собак-поводирів, які супроводжують людей із порушеннями зору.

Який штраф можуть виписати

За порушення правил утримання собак і котів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, за утримання собак і котів у заборонених правилами місцях, вигулювання собак без повідків і намордників у передбачених законом випадках, вигул у невідведених місцях або неприбирання екскрементів власнику може загрожувати попередження або штраф від 170 до 340 гривень.

Якщо таке порушення вчинене повторно протягом року, штраф для громадян становить від 340 до 510 гривень.

Якщо порушення правил спричинило шкоду здоров'ю людини або її майну, штраф для громадян може становити від 1700 до 3400 гривень. У такому випадку також передбачена конфіскація тварини.

Тому перед тим, як заходити із собакою до магазину, кафе, парку чи іншого громадського місця, варто перевірити правила, які діють саме у вашому населеному пункті.