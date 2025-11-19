Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтра

Нагадаємо, вчора (18 листопада) погода принесла сніг у низку областей на заході України.

Сьогодні ж (19 листопада) білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Тим часом Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

