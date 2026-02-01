UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мороз до -19, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 1 лютого, очікується мороз до - 19 градусів, але опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні прогнозується холодна погода з температурою вдень 12-17° морозу. На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині 9-14° морозу; у південних областях 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті 1-6° морозу.

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області очікується холодна погода, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 14-19° морозу, у Києві 14-16° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

