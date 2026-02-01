Мороз до -19, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні в Україні прогнозується холодна погода з температурою вдень 12-17° морозу. На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині 9-14° морозу; у південних областях 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті 1-6° морозу.

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області очікується холодна погода, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 14-19° морозу, у Києві 14-16° морозу.