Мороз до -19, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня в Украине прогнозируется холодная погода с температурой днем 12-17° мороза. На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине 9-14° мороза; в южных областях 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье 1-6° мороза.

Без осадков, только в юго-восточной части ночью снег. На дорогах страны местами гололед.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается холодная погода, без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 14-19° мороза, в Киеве 14-16° мороза.