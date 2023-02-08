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Мороз до 18 градусів та сніг в Криму. Якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 лютого, в Україні буде без опадів, за винятком Криму та Карпат, де очікується сніг. На дорогах ожеледиця, градусники можуть опуститися до 18 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Без опадів, лише вночі в Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, в Криму помірний сніг.

Вітер та ожеледиця

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу, в Карпатах вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу, у південній частині вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомлялось, в Карпатах зафіксована значна сніголавинна небезпека. Туристів закликають утриматись від походів на високогір'я. При цьому у горах продовжує посилюватися мороз. У високогір'ї фіксують зниження температури повітря до -22 градусів.

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