ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Карпатах є загроза сходження лавин, туристів просять не ходити в гори

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 12:23
У Карпатах є загроза сходження лавин, туристів просять не ходити в гори Фото: у Карпатах є загроза сходження лавин, туристів просять не ходити в гори (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Карпатах зафіксована значна сніголавинна небезпека. Туристів закликають утриматись від походів на високогір'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Загроза сходження лавин 3 рівня протримається на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей до 8 лютого включно.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", - пише пресслужба.

Також до 8 лютого включно утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека 2 рівня на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у високогір'ї Карпат наразі фіксують зниження температури повітря до -22 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії