Фото: у Карпатах є загроза сходження лавин, туристів просять не ходити в гори (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Карпатах зафіксована значна сніголавинна небезпека. Туристів закликають утриматись від походів на високогір'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Загроза сходження лавин 3 рівня протримається на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей до 8 лютого включно. "Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", - пише пресслужба. Також до 8 лютого включно утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека 2 рівня на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської області.