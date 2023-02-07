ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Карпатах посилюється мороз: температура опустилася до -22

Новость на русском →
Карпати, Вівторок 07 лютого 2023 09:18
У Карпатах посилюється мороз: температура опустилася до -22 Фото: у Карпатах вдарив мороз до -22 (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Марія Кучерявець

У Карпатах продовжує посилюватися мороз. У високогір'ї фіксують зниження температури повітря до -22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:00, 07.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північний, 5 м/с., температура повітря -22 градуси", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вчора у карпатських горах температура трималася в межах -20 градусів.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується морозна погода, в частині областей можливий невеликий сніг та шквальний вітер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты
NEWS
Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ
Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії