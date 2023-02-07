У Карпатах посилюється мороз: температура опустилася до -22

У Карпатах продовжує посилюватися мороз. У високогір'ї фіксують зниження температури повітря до -22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:00, 07.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північний, 5 м/с., температура повітря -22 градуси", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вчора у карпатських горах температура трималася в межах -20 градусів.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується морозна погода, в частині областей можливий невеликий сніг та шквальний вітер.

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