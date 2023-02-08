Мороз до 18 градусов и снег в Крыму. Какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 8 февраля, в Украине будет без осадков за исключением Крыма и Карпат, где ожидается снег. На дорогах гололед, градусники могут опуститься до 18 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 13-18°, днем 5-10° мороза, в южной части ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой, в Крыму умеренный снег.

Как сообщалось, в Карпатах зафиксирована значительная снеголавинная опасность. Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье. При этом в горах продолжает усиливаться мороз. В высокогорье фиксируют понижение температуры воздуха до -22 градусов.

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