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Мороз до -12, туман та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

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Середа 25 січня 2023 07:00
Мороз до -12, туман та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 25 січня, вночі очікується "мінусова" температура. До того ж, у деяких регіонах можливий туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці у західних регіонах місцями туман, а на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура у західній та південній частинах вночі 0-5° морозу, на решті території 4-9°, на сході країни до 12° морозу. При цьому вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Мороз до -12, туман та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Температура вночі очікується на рівні 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.

До того ж, у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.

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