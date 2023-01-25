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Мороз до -12, туман и гололедица: прогноз погоды на сегодня

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Среда 25 января 2023 07:00
Мороз до -12, туман и гололедица: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 25 января, ночью ожидается "минусовая" температура. К тому же, в некоторых регионах возможен туман и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в западных регионах местами туман, а на дорогах местами гололедица.

Температура в западной и южной частях ночью 0-5° мороза, на остальной территории 4-9°, на востоке страны до 12° мороза. При этом днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Мороз до -12, туман и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В столице ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптик дала прогноз погоды на неделю.

К тому же в Киеве с начала января обновлено уже 16 температурных рекордов.

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