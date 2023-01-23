У Києві за січень оновлено більше температурних рекордів, ніж за весь минулий рік

У Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, у п’ятницю, 20 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 7,3 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1952 року.

"Кліматична норма перевищена на 12,1 градусів, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, максимальна температура у столиці піднялась до 10,2 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1952 року на 4,1 градусів.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 4,6 градусів. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1952 році і дорівнювало 2,9 градусів.